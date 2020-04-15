ВКонтакте объявила о запуске экспериментального мессенджера VK Me в Белоруссии

ВКонтакте запустила в Белоруссии новый мессенджер VK Me, пользователям которого доступны уникальные функции, которых нет в основном приложении.

Например, режим невидимки: если он включен у собеседника, то на его странице будет отображаться отметка «заходил недавно», даже когда он находится в сети. Также пользователь VK Me сможет установить собственный фон во всех чатах и переименовать контакты так, как ему хочется.

ВКонтакте

Кроме того, в экспериментальном мессенджере есть фантом-чаты с исчезающими сообщениями. В дальнейшем они могут стать доступны и для российских пользователей VK в основном приложении соцсети. Среди других особенностей экспериментального мессенджера — возможность переводить деньги, звонить по видеосвязи, отправлять стикеры и фото, делиться геолокацией и многое другое.

При этом VK Me не требует привязки к профилю в соцсети. Общаться в мессенджере можно как с контактами из телефонной книги, так и с друзьями из VK.

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