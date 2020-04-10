Владельцы социальной сети объявили об ужесточении контроля за потоком информации из-за небывалого роста фейковых новостей.

«ВКонтакте» усилит меры безопасности на фоне большого количества фейков о COVID-19

Фото: ТАСС/Коньков Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

В пятницу, 10 апреля, администрация социальной сети «ВКонтакте» заявила об ужесточении контроля за потоком информации.

По словам владельцев холдинга, в настоящий момент количество фейков о коронавирусе, числе заболевших и умерших, способах лечения COVID-19 просто зашкаливает. Кроме того, в геометрической прогрессии растет и количество уголовных дел за размещение такой недостоверной информации. В результате чего у администрации сети просто не остается иного выбора, как ужесточить контроль за любого рода сообщениями, размещенными внутри площадки.

«Мы понимаем, насколько серьезными сейчас могут быть последствия массовых вбросов, но в то же время и бездействие, и чрезмерно жесткая реакция — две крайности, недопустимые в решении этой проблемы. Мы убеждены, что бороться с массовым распространением недостоверных сведений можно и нужно иначе», — отмечалось в официальном обращении к пользователям.

Администрация ресурса сообщила, что только за последний месяц было удалено более 800 тысяч однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе. Вместе с тем, ведется круглосуточный мониторинг опасного контента, блокировка пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки. Также вводятся ограничения на доступ к материалам, которые так или иначе вводят в заблуждение.

В числе прочего, на платформе «ВКонтакте» был создан единый центр информации и тематическая лента новостей о COVID-19 от проверенных источников: ВОЗ, Министерства здравоохранения РФ и других ведомств, которые ежедневно посещают более 20 миллионов уникальных пользователей.

«Мы делаем все возможное, чтобы защитить людей от неоправданной паники из-за фейковых новостей, и при этом создаем пространство для обсуждений и выражения личной позиции», — подытожила администрация «ВКонтакте».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мессенджер WhatsApp борется с фейковыми новостями о коронавирусе.

Полезная информация:

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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