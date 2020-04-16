Коммунальщикам запретят заключать любые договоры с коллекторами

Товариществам собственников жилья (ТСЖ) и управляющим компаниям могут запретить любое сотрудничество с коллекторами. Последним нельзя будет «выбивать» задолженности с россиян. Об этом сообщают «Известия».

В Совете Федерации считают ограничения для управляющих компаний и ТСЖ еще одной мерой поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы. Соответствующий законопроект рассмотрят в мае текущего года. Сами управляющие компании категорически не согласны с этой инициативой и уверены, что в случае принятия дополнительных ограничений долги населения увеличатся с 30 до 60%.

Ранее уже был принят закон, запрещающий напрямую передавать долги по ЖКХ коллекторам. Однако некоторые управляющие компании нашли в нем «лазейку», которой стало заключение агентских договоров, позволяющее обойти установленное вето.

Новый законопроект установит прямой запрет на заключение договоров, направленных на возврат долгов по ЖКХ, или наделение коллекторских агентств соответствующими полномочиями через доверенность.

Ранее 5-tv.ru писал, что плату за услуги ЖКХ могут облегчить из-за коронавируса.