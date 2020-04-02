Плату за услуги ЖКХ могут облегчить из-за коронавируса
Разработанные совместно с Минстроем РФ предложения уже одобрила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
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Плату за услуги ЖКХ предложили облегчить на время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об инициативе рассказал зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан», — сказал парламентарий на заседании в Совфеде.
По его словам, предлагается три нововведения. Во-первых, управляющие компании не смогут начислять пени за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ. Во-вторых, они не смогут ограничивать или приостанавливать предоставление таких услуг в случае их неполной оплаты. В-третьих, пени нельзя будет начислить за несвоевременное или неполное внесение взносов на капремонт.
«Также считаем, что население должно быть освобождено от обязательств по поверке счетчиков», — добавил Турчак, призвав тем самым на время снять с граждан обязанность следить за корректностью показаний счетчиков газа, тепла и воды.
Сенатор пояснил, что пандемия коронавируса подорвала бюджеты многих россиян. Из-за режима самоизоляции люди вынуждены сидеть дома и нести дополнительные убытки из-за повышенного потребления коммунальных услуг. В связи с этим необходимо ввести особый порядок их уплаты.
«Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение <…> Уверен, что представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса», — подытожил Турчак.
Как отмечает URA.RU, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала перечисленные инициативы актуальными и поддержала решение направить их на рассмотрение в правительство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расходы на услуги ЖКХ на период самоизоляции могут вырасти на 30%. Вдобавок, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно.
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