Опубликовано донесение Жукова Сталину о смерти Гитлера
Документ обнародован по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции.
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Фото, видео: ТАСС / ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA; 5-tv.ru
Российское военно-историческое общество опубликовало донесение маршала Георгия Жукова Иосифу Сталину о самоубийстве Адольфа Гитлера и его ближайшего сподвижника Йозефа Геббельса. Документ датирован 3 мая 1945 года и обнародован по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции.
В шифротелеграмме сообщалось, что военные контрразведки СМЕРШ задержали и допросили личного повара Геббельса и начальника его гаража. Задержанные утверждали, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля. Однако место захоронения фюрера обслуживающему персоналу не было известно. По их данным, Геббельс и его жена покончили с собой 1 мая. Супруги сделали это в подземном убежище под зданием Рейхстага.
«При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену. Дополнительно был вызван работавший четыре года в министерстве пропаганды „генеральный секретарь белорусского комитета“ Барткевич, который также опознал Геббельса и его жену. Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами, которые опечатаны и взяты под охрану», — писал Жуков.
Маршал также сообщал, что в рамках расследования всех обстоятельств дела, тела будут предъявлены пяти пленным генералам, а их показания задокументированы.
«Одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера», — сообщил Жуков Сталину.
Ранее 5-tv.ru писал, что министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы о взятии Вены советскими войсками.
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