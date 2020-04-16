Общее число летальных исходов в столице выросло до 113.

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Фото, видео: ТАСС / Савицкий Вадим; 5-tv.ru

Еще семь человек с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли в Москве. Таким образом, общее число погибших выросло до 113. У самого молодого скончавшегося болезнь протекала в тяжелой форме. Кроме того, большинство погибших имели сопутствующие хронические заболевания.

Сейчас Москва сохраняет лидерство среди российских регионов по числу заражений коронавирусом. Общее число заболевших в стране превышает 24 тысячи человек. Выздоровели за последние сутки почти две тысячи россиян.

В Крыму борющиеся с COVID-19 медики получат стимулирующие выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Дополнительные средства выделены для врачей, работающих в стационарах, а также для среднего и младшего персонала, врачей скорой и сотрудников амбулаторий.

За сутки в России провели более 1,5 миллионов исследований на COVID-19. Как подсчитали в Роспотребнадзоре, тесты на коронавирус сейчас проводят 376 лабораторий по всей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 100 человек заразились коронавирусом на стройке в Мурманской области.

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