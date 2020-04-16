Более 100 человек заразились коронавирусом на стройке в Мурманской области
В зоне карантина оказались почти четыре с половиной тысячи человек. Всех срочно тестируют.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
В Мурманской области за сутки выявлено сразу 125 случаев заражения коронавирусом, и все — на одной строительной площадке, в селе Белокаменка. Теперь там введен режим ЧС.
В зоне карантина почти четыре с половиной тысячи человек. Всех срочно тестируют. Рабочие с подтвержденными диагнозами — изолированы. Для них МЧС оборудует аэромобильный госпиталь. Власти начали проверку по факту массового заражения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбудили в Ленобласти из-за массового заражения мигрантов COVID-19.
Полезная информация:
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