Более 100 человек заразились коронавирусом на стройке в Мурманской области

В Мурманской области за сутки выявлено сразу 125 случаев заражения коронавирусом, и все — на одной строительной площадке, в селе Белокаменка. Теперь там введен режим ЧС.

В зоне карантина почти четыре с половиной тысячи человек. Всех срочно тестируют. Рабочие с подтвержденными диагнозами — изолированы. Для них МЧС оборудует аэромобильный госпиталь. Власти начали проверку по факту массового заражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбудили в Ленобласти из-за массового заражения мигрантов COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112