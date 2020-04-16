Каким блюдом удивить на Пасху?

Рецепт сладкого десерта с ванилью от фудблогера.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kroener, U., Victor Lisitsyn, digifoodstock.com, jpb

Фудблогер, автор книги «Пасха рядом» Ксения Новотная поделилась вкусным рецептом изысканного праздничного блюда на Пасху. Об этом сообщает 7days.ru. Главные ингредиенты праздничного лакомства: шоколад, ваниль и сливки. 

Вам понадобится:

  • 450 грамм творога,
  • 150 грамм сметаны,
  • Сахарная пудра,
  • Сливочное масло,
  • 30 грамм белого, молочного и темного шоколада,
  • И один стручок ванили.

Приготовление:

Сначала смешиваем сметану и творог. Если творог рассыпчатый, то протрите его через сито или воспользуйтесь блендером. Далее разрезаем стручок ванили, очищаем от семян и добавляем к творожной массе. После чего раскладываем шоколад по пиалам. Добавляем к каждому по 30 грамм сливочного масла. По очереди прогреваем содержимое пиал в микроволновке. Держать посуду в печи следует до того момента, пока шоколад и масло не растопятся.

Творожную массу разделяем на три части (примерно по 200 грамм), в каждую добавляем шоколадную смесь. Далее выкладываем на дно сначала массу с белым шоколадом, затем с молочным, после нее — с темным шоколадом.

После чего ставим пасочницу в глубокую тарелку, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставляем на ночь в холодильнике.

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