Каким блюдом удивить на Пасху?

Фудблогер, автор книги «Пасха рядом» Ксения Новотная поделилась вкусным рецептом изысканного праздничного блюда на Пасху. Об этом сообщает 7days.ru. Главные ингредиенты праздничного лакомства: шоколад, ваниль и сливки.

Вам понадобится:

450 грамм творога,

150 грамм сметаны,

Сахарная пудра,

Сливочное масло,

30 грамм белого, молочного и темного шоколада,

И один стручок ванили.

Приготовление:

Сначала смешиваем сметану и творог. Если творог рассыпчатый, то протрите его через сито или воспользуйтесь блендером. Далее разрезаем стручок ванили, очищаем от семян и добавляем к творожной массе. После чего раскладываем шоколад по пиалам. Добавляем к каждому по 30 грамм сливочного масла. По очереди прогреваем содержимое пиал в микроволновке. Держать посуду в печи следует до того момента, пока шоколад и масло не растопятся.

Творожную массу разделяем на три части (примерно по 200 грамм), в каждую добавляем шоколадную смесь. Далее выкладываем на дно сначала массу с белым шоколадом, затем с молочным, после нее — с темным шоколадом.

После чего ставим пасочницу в глубокую тарелку, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставляем на ночь в холодильнике.

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