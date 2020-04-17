«Так и не сняли»: дочь Салтыковой показала, как записывала челлендж с мамой

Алиса выложила в своем Instagram видео бэкстейджа.

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Фото, видео: Instagram @alyssasalt__

Дочь популярной российской певицы Ирины Салтыковой — Алиса показала подписчикам, как они с мамой пытались снять челлендж. На видео Ирина, пританцовывая, пытается спеть песню и много смеется.

«Снимаем челлендж с мамой. Я думаю, это займет всю ночь», — поделилась с фолловерами наследница певицы.

Но, судя по всему, справиться с интернет-заданием им так и не удалось.

«Так и не сняли», — написала в посте Алиса.

Instagram @alyssasalt__

Подписчики умилились забавному видео и назвали Ирину и Алису хохотушками.

«Смешнючие»;

«Хохотушки», — прокомментировали пользователи.

Теперь остается надеяться, что челлендж обеим Салтыковым все-таки удастся снять и они порадуют своих поклонников не только бэкстейджем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Ирины Салтыковой призналась, что ей не нужны мужчины.

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