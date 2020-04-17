«Так и не сняли»: дочь Салтыковой показала, как записывала челлендж с мамой
Алиса выложила в своем Instagram видео бэкстейджа.
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Фото, видео: Instagram @alyssasalt__
Дочь популярной российской певицы Ирины Салтыковой — Алиса показала подписчикам, как они с мамой пытались снять челлендж. На видео Ирина, пританцовывая, пытается спеть песню и много смеется.
«Снимаем челлендж с мамой. Я думаю, это займет всю ночь», — поделилась с фолловерами наследница певицы.
Но, судя по всему, справиться с интернет-заданием им так и не удалось.
«Так и не сняли», — написала в посте Алиса.
Подписчики умилились забавному видео и назвали Ирину и Алису хохотушками.
«Смешнючие»;
«Хохотушки», — прокомментировали пользователи.
Теперь остается надеяться, что челлендж обеим Салтыковым все-таки удастся снять и они порадуют своих поклонников не только бэкстейджем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Ирины Салтыковой призналась, что ей не нужны мужчины.
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