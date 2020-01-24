«Богиня египетская»: дочь Салтыковой покорила фанатов фотосессией в купальнике

Алиса, дочь певицы Ирины Салтыковой, выложила на своей странице в Instagram фотографии, где предстала в закрытом купальнике без бретелек. Три снимка были сделаны во время отдыха в Дубае.
На фотографиях 31-летняя Алиса позирует на фоне булыжников песочного цвета, составленных в некое подобие стены. Сама знаменитость находится на парапете того же цвета. Ближневосточный антураж снимкам добавляют выглядывающие отовсюду тропические растения.
Поклонники восхитились красотой дочери Ирины Салтыковой. Алису называли древнеегипетской богиней, Клеопатрой, а также сделали комплименты ее стройной фигуре.
«Суперская! Как богиня египетская»;
«Алиса — настоящая королева красоты. Вылитая Клеопатра»;
«Обнять и не отпускать. Обожаю тебя»;
«Стройняшка, ничего лишнего, только молодость и красота», — восхищаются пользователи.
В комментариях Алиса призналась, что ее фотографировала мама. Они вместе находятся на отдыхе в Дубае. Это следует из ответа Ирины Салтыковой на вопрос подписчика под фото, на котором певица сидит на том же месте. Получившиеся фотографии дочери Ирина прокомментировала смайликами с поцелуями, поднятыми вверх большими пальцами и цветочками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Салтыковой сразила поклонников видео из бассейна, сделанное на отдыхе в Дубае.