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«Богиня египетская»: дочь Салтыковой покорила фанатов фотосессией в купальнике

, 14:33 | Игорь Рязов Фото 530

Снимки 31-летней дочки сделала сама певица на отдыхе в Дубае.

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Фото, видео: Instagram @alyssasalt__, @irinasaltykova_official

Алиса, дочь певицы Ирины Салтыковой, выложила на своей странице в Instagram фотографии, где предстала в закрытом купальнике без бретелек. Три снимка были сделаны во время отдыха в Дубае.

На фотографиях 31-летняя Алиса позирует на фоне булыжников песочного цвета, составленных в некое подобие стены. Сама знаменитость находится на парапете того же цвета. Ближневосточный антураж снимкам добавляют выглядывающие отовсюду тропические растения.

Instagram @alyssasalt__

Поклонники восхитились красотой дочери Ирины Салтыковой. Алису называли древнеегипетской богиней, Клеопатрой, а также сделали комплименты ее стройной фигуре.

«Суперская! Как богиня египетская»;

«Алиса — настоящая королева красоты. Вылитая Клеопатра»;

«Обнять и не отпускать. Обожаю тебя»;

«Стройняшка, ничего лишнего, только молодость и красота», — восхищаются пользователи.

В комментариях Алиса призналась, что ее фотографировала мама. Они вместе находятся на отдыхе в Дубае. Это следует из ответа Ирины Салтыковой на вопрос подписчика под фото, на котором певица сидит на том же месте. Получившиеся фотографии дочери Ирина прокомментировала смайликами с поцелуями, поднятыми вверх большими пальцами и цветочками.

instagram @irinasaltykova_official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Салтыковой сразила поклонников видео из бассейна, сделанное на отдыхе в Дубае.

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