Стали известны детали военных преступлений финских фашистов в Карелии

Управление ФСБ по Карелии рассекретило и передало в региональный Национальный архив документы, свидетельствующие о военных преступлениях финских фашистов. На оккупированной территории Карело-Финской ССР нацистами было построено 14 концлагерей, шесть из них в Петрозаводске.

Через финские «фабрики смерти» в годы Великой Отечественной войны прошел каждый четвертый житель Карелии. Узников, среди которых были русские, белорусы, украинцы и представители других национальностей, считали «рабами без всяких прав». В рамках нацистского режима от каторжного труда и голода скончались тысячи человек.

«В отличие от финнов, карел и вепсов каждому русскому человеку приказано носить на левом рукаве красную повязку. Ему же и людям других национальностей — татарам, грузинам и другим — выдается вдвое меньше продовольствия», — говорится в документах.

ОО «Поисковое движение России»

Отмечается, что в лагерях на территории Карелии в апреле 1942 года содержались порядка 24 тысяч человек. По некоторым оценкам историков, всего через финские «фабрики смерти» прошли около 50 тысяч человек.

Оккупанты расценивали как родственные народы карелов, ингерманландцев, вепсов, эстонцев и мордву. Остальных жителей Карелии фашисты считали «ненациональным» населением и уничтожали без оружия — искусственно создавался голод, людям не оказывали медицинскую помощь.

«Белофинны собрали женщин с маленькими детьми, стариков и старух и поместили их в домах, специально отведенных на окраине города и обнесенных колючей проволокой. Это дома смерти. Во всех лагерях голод и тиф», — приведена в документах цитата жительницы Петрозаводска.

ОО «Поисковое движение России»

Жителей Карело-Финской ССР отправляли в лагеря по малейшему поводу, в особенности тех, кого подозревали в сочувствии советской власти. Граждан, которые оказывали сопротивление финским фашистам, повсеместно казнили по прямой директиве маршала Карла Густава Маннергейма.

«Малейшая помощь Советским войскам со стороны мирных граждан считается шпионажем, а выступления их с оружием в руках <…> — разбойничьими атаками. Все виновные лица в обоих случаях караются смертной казнью», — цитирует выдержку из архивной справки с «Обращением к карельскому населению» РИА Новости.

ОО «Поисковое движение России»

Контроль над реализацией директивы осуществлял подполковник Вайно Котилайнен, который, по данным историков, так и не был привлечен к ответственности за преступления.

Бывшие узники лагерей расценивали действия финских фашистов, как проявление сознательного геноцида по отношению к мирным жителям. Командование нацистов придерживалось расовой политики, направленной на уничтожение славян. Финские оккупанты, в отличие от немцев, не занимались массовыми расстрелами. Именно поэтому на протяжении многих лет их преступления оставались в тени зверств германского фашизма.

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