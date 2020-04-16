Путин: Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены

Президент России Владимир Путин заявил, что все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены. Глава РФ поручил силовым ведомствам изменить время проведения Парада Победы в Москве. Такое решение российский лидер принял в связи со стремительным ростом числа заболевших коронавирусом в стране.

Путин подчеркнул, что все торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в России пройдут в 2020 году, однако позже.

«Будет и парад в Москве, и марш „Бессмертного полка“», — добавил президент.

В то же время, несмотря на перенос, глава государства выразил уверенность в том, что 9 мая в этом году по-прежнему останется объединяющим праздником для народа и будет отмечаться в каждой семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обращение Путину с просьбой отложить парад до стабилизации ситуации с коронавирусом написали представители ветеранских организаций.