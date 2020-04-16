Популярная группа MBAND прекратила свое существование. Об этом несколько часов назад сообщил на своей странице в Instagram продюсерский центр Meladze Music Константина Меладзе и подтвердили сами музыканты.

«Сложно представить человека, который не знает песню „Она вернется“. Суперхит, написанный Константином Меладзе в 2014, дал путевку в жизнь молодым и ярким парням после шоу „Хочу к Меладзе“. Так началась история популярнейшего бойзбэнда MBAND… Год за годом, хит за хитом, награда за наградой — MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше…» — говорится в сообщении.

Instagram @meladzemusic

Теперь Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра начнут сольную карьеру. Анатолий Цой в своем аккаунте поблагодарил Константина Меладзе за то, что поверил в молодых музыкантов и вырастил из них настоящих артистов, а также фанатов — за любовь, преданность и поддержку.

«Никита Киоссе и Артем Пиндюра, я бесконечно уважаю вас за талант и труд, мы все это сделали вместе, рука об руку! Мы не просто коллеги, мы Братья!.. Теперь мы сольные артисты и каждый из нас будет писать свою историю. В добрый путь!» — написал артист.

Instagram @anatoliytsoy_official

Фанаты группы, хоть и расстроены, бодрятся и желают в комментариях успехов музыкантам.

«Это было по-настоящему крутое время, спасибо! Еще раз удачи в сольной карьере».

«Спасибо вам, парни! Спасибо за этот драйв и отличные воспоминания!»

«Родные! Все равно с вами! Вы — история! Навсегда в сердечке!»

«Это всего лишь переворачивается страница в книге, а впереди новая глава! Точнее три главы! Только вперед, братцы!» — пишут поклонники.

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