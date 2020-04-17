«Она извращенка»: Степан Джигарханян отреагировал на возможную симпатию Цымбалюк-Романовской

Пасынок народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан высказался о возможной симпатии к нему пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

Слухи о том, что бывшая жена звезды заинтересовалась его родственником появились после того, как светская львица опубликовала в Instagram 1 апреля шуточный пост о свадьбе со Степаном Джигарханяном.

Впрочем, по мнению самого мужчины, Цымбалюк-Романовская, прежде всего, пытается приковать к себе внимание, причем любыми способами.

«Если судить по тому, как она ведет себя по отношению ко мне, вряд ли у нее есть симпатия. Или же она извращенка. Поэтому ее симпатия проявляется таким извращенным образом. <…> После ее очередных лживых публикаций начинается шквал возмущенных комментариев в социальных сетях. Кажется, что она специально провоцирует негатив в свой адрес», — цитирует Степана Джигарханяна «Собеседник».

К слову, сама Цымбалюк-Романовская также отзывается о пасынке Джигарханяна довольно равнодушно.

«У нас со Степаном нормальные отношения. У него нет ко мне вопросов, претензий, я хорошего мнения о нем», — отметила она в интервью изданию «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская до сих пор верна Джигарханяну.