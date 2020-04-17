Самоизоляция пошла на пользу: работодатели оценили формат удаленной работы

Каждый второй руководитель считает, что режим самоизоляции никак не повлиял на выработку подчиненных, а в некоторых случаях даже улучшил показатели, сообщают «Известия».

Сотрудники ресурса hh.ru специально для информагентства провели социальный опрос среди 160 топ-менеджеров крупных компаний. Полученные результаты по-настоящему удивили аналитиков. Так, примерно в 50% случаев работодатели не заметили ухудшений в качестве труда сотрудников «на удаленке». 30% опрошенных уверены, что еще как минимум месяц смогут продержаться в таком режиме. 18% респондентов готовы строить бизнес дистанционно на протяжении года.

«15% отметили, что служащие стали более ответственными, ускорили выполнение заданий, оперативнее реагируют на запросы, готовы взять больший объем обязанностей и в целом повысили качество труда. 23% опрошенных планируют продлить удаленный режим даже после снятия карантина. А 11% намерены периодически прибегать к такой практике», — уточняют эксперты.

В беседе с изданием глава компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заметил, что многие сотрудники после отмены режима самоизоляции и вовсе откажутся возвращаться в офис. По его мнению, организаторы праздников, менеджеры по туризму и специалисты прочих творческих профессий предпочтут создавать рабочее место прямо у себя в квартире. Ведь это действительно удобно.

«Образование, спектакли, экскурсии, посещение музеев и библиотек — все это также может уйти в онлайн, так как сейчас популярность данных сервисов растет», — подытожил собеседник «Известий».

Кроме того, многие руководители отмечают, что к удаленному формату работы они присматриваются уже не первый год. Вот, например, сооснователь системы JivoSite Тимур Валишев уверен: сегодня профессионалы редко работают «на дядю». Поэтому многие IT-компании и прочие организации в ряде случаев предпочитают отдавать работу на аутсорсинг.

«Борьба за хороших программистов усиливается с каждым годом, и это один из драйверов их найма на „удаленку“. Небольшим компаниям трудно конкурировать с богатыми и престижными IT-гигантами, им придется искать кадры в других городах», — пояснил Валишев.

Несмотря на все плюсы удаленной работы, есть несколько нюансов, способных сильно осложнить взаимодействие работодателей с наемниками «на удаленке». И основная проблема в этом деле — постоянные претензии к компаниям со стороны налоговой инспекции, которая решительно против физического отсутствия сотрудника в офисе во время рабочего дня.

«В нынешних условиях проявятся все уязвимые места нашего трудового законодательства, поэтому государство вынуждено будет заняться поправками для ряда нормативно-правовых актов, регулирующих дистанционную работу. Впрочем, в Трудовом кодексе уже имеется задел для этого нормотворчества, так как еще в 2012 году в нем появилось определение удаленной работы», — заявил в беседе с агентством управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Как отмечает издание, никто из опрошенных не сомневается: жизнь после самоизоляции, безусловно, изменится. Однако пойдут ли эти трансформации на пользу гражданам или еще несколько месяцев после окончания пандемии мы будем вынуждены выбираться из сильного кризиса — доподлинно неизвестно.

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