Лавров назвал пандемию коронавируса «привикой от эгоизма»

Всемирная организация здравоохранения работает эффективно и помогает странам пережить пандемию. Это слова Сергея Лаврова, который призвал мировое сообщество сконцентрироваться на борьбе с инфекцией, а не политизировать тему коронавируса.

«Мы сейчас должны, наверное, просто все надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров добавил, что Россия считает недопустимыми требования к Китаю о возмещении ущерба, нанесенного пандемией. Такие претензии все чаще звучат на Западе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112