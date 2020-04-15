Лавров назвал пандемию коронавируса «привикой от эгоизма»

Глава МИД РФ призвал мировое сообщество сконцентрироваться на борьбе с инфекцией, а не политизировать тему COVID-19.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения работает эффективно и помогает странам пережить пандемию. Это слова Сергея Лаврова, который призвал мировое сообщество сконцентрироваться на борьбе с инфекцией, а не политизировать тему коронавируса.

«Мы сейчас должны, наверное, просто все надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров добавил, что Россия считает недопустимыми требования к Китаю о возмещении ущерба, нанесенного пандемией. Такие претензии все чаще звучат на Западе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции.

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Тема:
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