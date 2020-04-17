Льготная ипотека под 6,5% годовых появится в России
Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на заседании правительства РФ.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Президент дал правительству ряд новых поручений, направленных на поддержку граждан и экономики. Кабмину предстоит в сжатые сроки обеспечить соцвыплатами семьи с детьми, врачей и помочь бизнесу, в том числе строительному.
Президент поручил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%. Эта инициатива прозвучала на совещании по развитию жизненно важной отрасли.
Какое жилье можно приобрести по новой программе? Об этом в видеосюжете Алексея Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кабмин увеличил предельный размер займа для ипотечных каникул.
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