Кабмин увеличил предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство РФ усилило поддержку россиян, имеющих ипотечные кредиты, сообщает РИА Новости. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Изначально кабмин установил максимальный размер ипотечного кредита для получения каникул на уровне 1,5 миллиона рублей. На этой неделе президент Владимир Путин распорядился подготовить предложения по расширению поддержки в рамках кредитных каникул, чтобы сделать эту меру доступной для большего числа граждан.

По новому постановлению Кабинета министров, для москвичей предел займа вырастет до 4,5 миллиона рублей. Для жителей Подмосковья, Петербурга и Дальнего Востока он установится на уровне не более трех миллионов рублей. Для остальных регионов предел составит два миллиона рублей. По оценкам экспертов, эти параметры максимально приближены к средним размерам действующих ипотечных кредитов в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян.