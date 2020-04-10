Кабмин увеличил предельный размер займа для ипотечных каникул
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об усилении поддержки россиян.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Правительство РФ усилило поддержку россиян, имеющих ипотечные кредиты, сообщает РИА Новости. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Изначально кабмин установил максимальный размер ипотечного кредита для получения каникул на уровне 1,5 миллиона рублей. На этой неделе президент Владимир Путин распорядился подготовить предложения по расширению поддержки в рамках кредитных каникул, чтобы сделать эту меру доступной для большего числа граждан.
По новому постановлению Кабинета министров, для москвичей предел займа вырастет до 4,5 миллиона рублей. Для жителей Подмосковья, Петербурга и Дальнего Востока он установится на уровне не более трех миллионов рублей. Для остальных регионов предел составит два миллиона рублей. По оценкам экспертов, эти параметры максимально приближены к средним размерам действующих ипотечных кредитов в стране.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян.
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