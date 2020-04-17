На территории Карелии в ВОВ действовали 14 лагерей смерти, построенных финнами

Раиса Соболева вместе с пятью родными сестрами была в числе детей, которые в годы войны попали в лагерь смерти.

На территории Карело-Финской республики таких было почти два десятка. 16 апреля ФСБ рассекретила страшные архивы тех лет. Важное уточнение: эти зверства происходили не в немецких — в финских концлагерях. Рассекреченные документы, подтверждающие это, переданы в Национальный архив Карелии. После захвата Карело-Финской ССР с 42-го по 44-й финны построили 14 лагерей на территории республики, из них шесть — только в Петрозаводске.

Елена Норкунайте поговорила со свидетелями военных преступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков.