На территории Карелии в ВОВ действовали 14 лагерей смерти, построенных финнами
16 апреля ФСБ рассекретила страшные архивы финских концлагерей.
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На территории Карело-Финской республики таких было почти два десятка. 16 апреля ФСБ рассекретила страшные архивы тех лет. Важное уточнение: эти зверства происходили не в немецких — в финских концлагерях. Рассекреченные документы, подтверждающие это, переданы в Национальный архив Карелии. После захвата Карело-Финской ССР с 42-го по 44-й финны построили 14 лагерей на территории республики, из них шесть — только в Петрозаводске.
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