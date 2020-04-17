16 апреля ФСБ рассекретила страшные архивы финских концлагерей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Санько Галина; 5-tv.ru

Раиса Соболева вместе с пятью родными сестрами была в числе детей, которые в годы войны попали в лагерь смерти.

На территории Карело-Финской республики таких было почти два десятка. 16 апреля ФСБ рассекретила страшные архивы тех лет. Важное уточнение: эти зверства происходили не в немецких — в финских концлагерях. Рассекреченные документы, подтверждающие это, переданы в Национальный архив Карелии. После захвата Карело-Финской ССР с 42-го по 44-й финны построили 14 лагерей на территории республики, из них шесть — только в Петрозаводске.

Елена Норкунайте поговорила со свидетелями военных преступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
74.71
1.00 81.28
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:07
Пользователи в ряде стран жалуются на сбой в работе Facebook
5:05
На территории Карелии в ВОВ действовали 14 лагерей смерти, построенных финнами
5:01
Рудковская, Успенская, Бузова — битва гардеробов
4:19
Льготная ипотека под 6,5% годовых появится в России
3:50
«Замораживать» цены на продукты на фоне пандемии бессмысленно и опасно — ФАС
3:29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Великая пятница 2020: запреты, традиции и приметы на 17 апреля
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок