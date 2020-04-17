Как отмена госэкзаменов в вузах скажется на подготовке будущих специалистов
Право на отмену итоговой экзаменации студентов Минобрнауки предоставило самим учебным заведениям.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Выпускников вузов в этом году могут освободить от госэкзаменов. Право выбора Минобрнауки предоставило самим учебным заведениям. И некоторые уже заявили, что выдадут документы на основании защиты дипломных работ.
Госэкзамены остались в большинстве вузов постсоветского пространства. В Германии или США, например, выпускники после практики сразу защищают диплом. Если российские вузы не захотят отказаться от госов — принимать их будут дистанционно. По этому поводу мнения тоже разделились.
Не скажется ли такая поблажка на качестве знаний? Тем более, что выпускаться будут специалисты, которые последнее время учились — дистанционно.
Алиса Паршакова разбиралась в проблеме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии.
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