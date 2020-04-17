Право на отмену итоговой экзаменации студентов Минобрнауки предоставило самим учебным заведениям.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Выпускников вузов в этом году могут освободить от госэкзаменов. Право выбора Минобрнауки предоставило самим учебным заведениям.  И некоторые уже заявили, что выдадут документы на основании защиты дипломных работ.

Госэкзамены остались в большинстве вузов постсоветского пространства. В Германии или США, например, выпускники после практики сразу защищают диплом. Если российские вузы не захотят отказаться от госов — принимать их будут дистанционно. По этому поводу мнения тоже разделились.

Не скажется ли такая поблажка на качестве знаний? Тем более, что выпускаться будут специалисты, которые последнее время учились — дистанционно.

Алиса Паршакова разбиралась в проблеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии.

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