Выпускников вузов в этом году могут освободить от госэкзаменов. Право выбора Минобрнауки предоставило самим учебным заведениям. И некоторые уже заявили, что выдадут документы на основании защиты дипломных работ.

Госэкзамены остались в большинстве вузов постсоветского пространства. В Германии или США, например, выпускники после практики сразу защищают диплом. Если российские вузы не захотят отказаться от госов — принимать их будут дистанционно. По этому поводу мнения тоже разделились.

Не скажется ли такая поблажка на качестве знаний? Тем более, что выпускаться будут специалисты, которые последнее время учились — дистанционно.

Алиса Паршакова разбиралась в проблеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии.