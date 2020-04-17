Избежать роста цен на продукты на фоне пандемии коронавируса практически невозможно. Однако куда более опасно — сдерживать их искусственно. Подобные меры могут привести к банкротству огромного числа компаний, заявил в беседе с «Известиями» представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Вопрос о том, стоит или не стоит правительству РФ вмешиваться в ценообразование на рынке обсуждается на высшем уровне уже несколько недель. Так, 9 апреля в ходе беседы премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами «Единой России» было предложено ограничить рост цен на товары первой необходимости. Глава Кабмина инициативу поддержал, в связи с чем уже 14 апреля в Госдуму были внесены два законопроекта.

В числе прочего, предлагается наделить правительство РФ, а также региональные власти полномочиями замораживать розничные цены на социально значимые продукты при их удорожании более чем на 30% в месяц, а также разрешить сдерживать рост цен. При этом стоимость продовольственных товаров в магазинах не должна быть выше цены производителей более чем на 50%, а оптовиков — на 20%. Уточняется, что в перечень товаров, на которые могут быть установлены ограничения торговой наценки, входят: мясо, масло, яйца, хлеб, крупы и другие продукты.

В ФАС же сочли подобные меры небезопасными и преждевременными.

«Существующие рыночные механизмы и окрепшее сельское хозяйство обеспечивают достаточный объем поставок продовольствия, что дает возможность для поддержания конкурентного и справедливого уровня цен», — заявили эксперты.

Кроме того, отмечалось, что сегодня ситуация с ценами вполне стабильна и не вызывает опасений. В том числе, благодаря владельцам продуктовых сетей, которые стараются избегать больших наценок, понимая, что доходы граждан на фоне пандемии значительно сократились.

Подводя итог, специалисты в области экономики заключили, что COVID-19 вовсе не повод для введения столь жестких ограничительных мер. Ведь подобная практика уже была в 90-х, но ничем хорошим это не закончилось. Народ лишь страдал от отсутствия товаров на полках, а те, что можно было встретить, за редким исключением продавались по огромной цене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «О’кей» снижает стоимость ряда товаров в своих гипермаркетах на фоне коронавируса.

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