Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector («Даундетектор»), который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

Пользователи в ряде стран жалуются на сбой в работе Facebook

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Peters via www.imago-image

Пользователи Facebook из многих стран заявляют о сбоях в работе популярной социальной сети. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который осуществляет контроль за работой популярных интернет-ресурсов.

По их данным, наибольшее количество жалоб поступает от пользователей США, Бразилии, Перу, Японии, Австралии, Сингапуре и Филиппин.

Около 67% пользователей Facebook, не могут попасть на свою страницу, еще 19% не могут просмотреть ленту новостей, 12% заявляют о полном отключении социальной сети.

В последний раз сбой в работе Facebook во многих странах мира наблюдался в конце марта. Тогда на свои страницы в соцсети не могли попасть жители США, Мексике, Перу, Венесуэле, Бразилии.

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