В 8.16 по московскому времени спускаемый аппарат с тремя членами экипажа должен будет приземлиться в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com/roscosmos; 5-tv.ru

Корабль «Союз МС-15» успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС), отошел на безопасное расстояние и готовится к сходу с орбиты. Эти кадры напрямую мы получаем от Роскосмоса.

На борту спускаемого аппарата — экипаж завершивший работу на МКС — россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Посадка запланирована на 8 часов 16 минут по московскому времени. Встреча экипажа организована в особом режиме из-за пандемии. Число лиц допущенных к эвакуации экипажа на земле строго ограничено. Все они прошли тест на коронавирус. После медосмотра участники экспедиции отправяться на реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с борта МКС.

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