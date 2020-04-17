Корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС
В 8.16 по московскому времени спускаемый аппарат с тремя членами экипажа должен будет приземлиться в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
«Как у Лободы!» — Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге
Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com/roscosmos; 5-tv.ru
Корабль «Союз МС-15» успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС), отошел на безопасное расстояние и готовится к сходу с орбиты. Эти кадры напрямую мы получаем от Роскосмоса.
На борту спускаемого аппарата — экипаж завершивший работу на МКС — россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.
Посадка запланирована на 8 часов 16 минут по московскому времени. Встреча экипажа организована в особом режиме из-за пандемии. Число лиц допущенных к эвакуации экипажа на земле строго ограничено. Все они прошли тест на коронавирус. После медосмотра участники экспедиции отправяться на реабилитацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с борта МКС.
Читайте также
75%
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?