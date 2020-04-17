Последний регион РФ пал под натиском коронавируса
На 17 апреля в списке стран по числу инфицированных Россия занимает 14-е место.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru
Еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Москве. Помимо опасной инфекции у всех была пневмония. Кроме того, большинство из них имели хронические заболевания. Всего по последним данным, в России умерли 232 человека с COVID — 19.
Первый положительный тест зарегистрировали на Алтае. Таким образом, в России не осталось ни одного региона, свободного от коронавируса. На сегодня в списке стран по числу инфицированных наша страна на 14-ом месте — в РФ на данный момент почти 28 тысяч зараженных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасной реакции иммунитета на COVID-19.
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