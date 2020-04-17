Хирург-онколог Андрей Атрощенко описал уникальную особенность иммунной системы организма, которая способна довести пациента до реанимации.

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww

В некоторых случаях защитная реакция иммунитета на коронавирус может обернуться опасными последствиями для инфицированного организма. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил хирург-онколог больницы Управления делами президента России Андрей Атрощенко. В настоящее время клиника принимает больных с коронавирусом.

Медик рассказал, что суть проблемы — в излишнем «старании» иммунной системы избавиться от COVID-19. В научной среде этот процесс именуют «цитокиновым штормом».

«Агрессия этой болезни кроется в реакции иммунитета. Принимаю человека, который себя достаточно неплохо чувствует. Компьютерная томограмма легких у него тоже относительно нормальная. А через три-четыре дня пациент ухудшается, вплоть до реанимации», — пояснил Атрощенко.

Кроме того, хирург с сожалением заметил, что именно из-за подобных реакций организма на заражение спрогнозировать, как именно будет протекать болезнь у пациента просто невозможно. В связи с этим специалист призвал всех граждан соблюдать рекомендации эпидемиологов по максимуму. По словам Андрея Атрощенко, к тому, что нельзя понять или спрогнозировать, как в ситуации с коронавирусом, нужно относиться с крайней настороженностью.

«Иногда хочется всех нигилистов — тех, кто не верит в эту болезнь, — одеть в средства индивидуальной защиты и повести в реанимацию, к постели больного, который лежит при смерти. Мгновенно отрезвляет», — подытожил медик.

Цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы, выражающаяся в неконтролируемой и не несущей защитной функции активации цитокинами иммунных клеток в зоне воспаления и высвобождении последними новой порции цитокинов из-за отсутствия прямой связи между этими процессами. Замкнутый круг разрушает ткани очага воспаления, параллельно реакция перекидывается на соседние ткани и по мере развития приобретает системный характер, охватывая весь организм в целом.

По данным Оперативного штаба на 16 апреля, число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 121 306 человек. Болезнь унесла 141 990 жизней.

В России общее число зараженных COVID-19 достигло 27 938 тысяч человек. Общее число жертв в стране увеличилось до 232.

Ранее 5-tv.ru рассказал об экстренных испытаниях двух препаратов против COVID-19.

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