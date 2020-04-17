Из-за пандемии паломники не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Wolf; 5-tv.ru

В Иерусалиме началась подготовка к церемонии схождения Благодатного огня. Великое таинство пройдет в эту субботу, в канун православной Пасхи.

Из-за пандемии паломники не смогут присутствовать на службе, все пройдет с минимальным количеством участников. Но по всему миру миллионы верующих ждут чуда и готовятся смотреть прямую трансляцию из храма Гроба Господня.

Сразу после ритуала Благодатный огонь передадут представителям других государств, в том числе и России. Прямо из аэропорта лампаду доставят на патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом строгом дне в году для каждого истинного верующего — Страстной пятнице.

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