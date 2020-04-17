Одно из главных угощений праздничного воскресного стола, конечно, пасха. Основной ингредиент в которой — творог. Спрос на этот продукт накануне светлого праздника — резко повышается, как и риск купить суррогат.

В ходе последней проверки самых разных производителей специалисты Роскачества обнаружили далеко не съедобные составляющие. В лучшем случае будет невкусно, в худшем — опасно.

Слово Анне Калачевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал рецепт сладкого пасхального десерта с ванилью от фудблогера.