Как выбрать «правильный» творог к праздничной пасхе
В ходе последней проверки самых разных производителей специалисты Роскачества обнаружили далеко не съедобные составляющие.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
«Как у Лободы!» — Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге
Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru
Одно из главных угощений праздничного воскресного стола, конечно, пасха. Основной ингредиент в которой — творог. Спрос на этот продукт накануне светлого праздника — резко повышается, как и риск купить суррогат.
В ходе последней проверки самых разных производителей специалисты Роскачества обнаружили далеко не съедобные составляющие. В лучшем случае будет невкусно, в худшем — опасно.
Слово Анне Калачевой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал рецепт сладкого пасхального десерта с ванилью от фудблогера.
Читайте также
70%
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?