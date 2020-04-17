Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина — телеведущая Юлия Барановская — кажется, только благодарна самоизоляции за возможность все свободное время посвятить любимым детям.

День за днем знаменитость выкладывает в Instagram забавные семейные фото и видео, где рассказывает, чем сегодня ее удивили трое маленьких наследников — Яна, Артем и Арсений. Бывает, что один залезет под кровать в поисках клада и там застрянет, другой же вдруг старательно начнет изучать иностранные языки. В общем, похвалиться телеведущей есть чем.

Казалось бы, что еще в условиях самоизоляции на нескольких десятках квадратных метров может поразить воображение знаменитости? Однако дочь теледивы недавно продемонстрировала такие супер-способности, что мама не удержалась и разрешила Яне зарегистрироваться в TikTok.

«Моя!!!» — подписала ролик Барановская, где ее дочка исполняет кульбиты лучше всякого гимнаста.

Instagram @baranovskaya_tv

В комментариях поклонники звездной семьи признались: они сражены наповал творческими и физическими способностями 12-летнего ребенка. А также, в числе прочего отметили, что это все — плоды прекрасного воспитания звездной мамы.

«Это крутяк! Определенно звездочка мамина!»

«Не дети, а золото! Вы такая счастливая!!!»

«Мамина гордость! Круто, когда у ребенка есть увлечение, которое приносит удовольствие», — обращались фолловеры к Юлии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Барановская, наконец, рассекретила дату бракосочетания.