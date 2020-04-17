«Мамина звездочка!» — Юлия Барановская похвалилась успехами 12-летней дочери
Известная телеведущая продолжает вести ежедневный отчет, рассказывая, чем занимаются ее домочадцы в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv
Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина — телеведущая Юлия Барановская — кажется, только благодарна самоизоляции за возможность все свободное время посвятить любимым детям.
День за днем знаменитость выкладывает в Instagram забавные семейные фото и видео, где рассказывает, чем сегодня ее удивили трое маленьких наследников — Яна, Артем и Арсений. Бывает, что один залезет под кровать в поисках клада и там застрянет, другой же вдруг старательно начнет изучать иностранные языки. В общем, похвалиться телеведущей есть чем.
Казалось бы, что еще в условиях самоизоляции на нескольких десятках квадратных метров может поразить воображение знаменитости? Однако дочь теледивы недавно продемонстрировала такие супер-способности, что мама не удержалась и разрешила Яне зарегистрироваться в TikTok.
«Моя!!!» — подписала ролик Барановская, где ее дочка исполняет кульбиты лучше всякого гимнаста.
В комментариях поклонники звездной семьи признались: они сражены наповал творческими и физическими способностями 12-летнего ребенка. А также, в числе прочего отметили, что это все — плоды прекрасного воспитания звездной мамы.
«Это крутяк! Определенно звездочка мамина!»
«Не дети, а золото! Вы такая счастливая!!!»
«Мамина гордость! Круто, когда у ребенка есть увлечение, которое приносит удовольствие», — обращались фолловеры к Юлии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Барановская, наконец, рассекретила дату бракосочетания.
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