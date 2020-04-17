«Этот неловкий момент»: «смертельный» бой Тома Харди насмешил его фанатов

Британский актер Том Харди решил приоткрыть завесу тайны и рассказать фанатам, как на самом деле проходят съемки фильмов про супергероев.

Звезда кинематографа выложил в своем Instgram занимательное видео со съемочной площадки кинокомикса «Веном». На кадрах запечатлен момент финального боя двух супергероев до наложения на сцену спецэффектов.

Так, если присмотреться, становится очевидно, что отчаянные парни не просто «не умеют» драться, но даже боятся лишний раз схватить друг друга за руку. А выражения их лиц в момент «сокрушительного» удара и вовсе вызывали у фанатов блокбастера гомерический хохот.

«Ох, уж этот неловкий момент», — подписал забавное видео Харди.

Что ж, стоит отметить, что охват этого ролика не ограничился одним Instagram — он уже выбился в ТОП самых лучших видео в сети и за последние несколько часов собрал более миллиона просмотров!

«Это шедеврально! Боюсь, мне так будет не под силу!»

«Бывает же такое! Я-то думала, они по-настоящему дерутся»

«Фух, я до сих пор не могу отойти от этого смертельного боя. Да, дали жару, молодцы!» — писали в комментариях к видео пользователи сети.

Премьера фильма «Веном», снятого режиссером Рубеном Флейшером, состоялась в октябре 2018 года. Успех картины был ошеломительный: при бюджете в 100 миллионов долларов, она собрала с показов по всему миру более 856 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где 81-летняя сибирячка вместе с внучкой станцевала в стиле техно.