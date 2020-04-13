«Знатно тусанули!» — 81-летняя сибирячка вместе с внучкой станцевали в стиле техно
Милая бабушка поддержала родственницу и поучаствовала в звездном челлендже.
Фото: Instagram @rita__tim
Как говорят психологи, в жестких условиях самоизоляции главное — не впасть в депрессию, а провести время с пользой для себя. Такого мнения придерживается и жительница Новосибирска Рита Тимофеева, которая исполнила зажигательный танец вместе со своей любимой 81-летней бабушкой.
30-летняя фотограф и ее родственница решили вместе поучаствовать в челлендже, где необходимо станцевать под песню «Плачу на техно» группы «Хлеб».
«Мы тут с бабулей знатно тусанули. Просто захотелось поднять вам настроение. И да, мне 30, а бабуле 81, так и дурачимся», — подписала забавный ролик Маргарита.
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Мы тут с бабулей @svetlana_timofeeva.nsk знатно тусанули 😁 Просто захотелось поднять вам настроение ✨ И да, мне 30, а бабуле 81…так и дурачимся) ___ Для истории пока повисит здесь. #ПлачуНаТехно #технобабушка Авторы челленджа любимые @gudokgudok @creamsodamusic @hlebmusic
Позже в беседе с KP.RU девушка призналась, что ее родственница освоила модные танцевальные движения всего за несколько минут. А снимать ролик пришлось на специальную экшен-камеру, чтобы захват движений был больше, а картинка передавала весь спектр эмоций дуэта.
Как бы то ни было, старания сибирячек в сети оценили по достоинству. Заводная бабуля, ритмично танцующая с пульверизатором для растений и пластинками, вызвала бурный восторг у подписчиков Маргариты. Само видео за считанные часы собрало более 30 тысяч просмотров.
«Бабуля и рассада на подоконнике — это топчик!»
«Это шикарно! Бабуля — лучшая!»
«Бабушке вашей крепкого здоровья и долголетия! Какая она молодец!» — писали поклонники в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где звезды сериала «Реальные пацаны» веселят фанатов нескромными танцами.
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