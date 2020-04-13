Как говорят психологи, в жестких условиях самоизоляции главное — не впасть в депрессию, а провести время с пользой для себя. Такого мнения придерживается и жительница Новосибирска Рита Тимофеева, которая исполнила зажигательный танец вместе со своей любимой 81-летней бабушкой.

30-летняя фотограф и ее родственница решили вместе поучаствовать в челлендже, где необходимо станцевать под песню «Плачу на техно» группы «Хлеб».

«Мы тут с бабулей знатно тусанули. Просто захотелось поднять вам настроение. И да, мне 30, а бабуле 81, так и дурачимся», — подписала забавный ролик Маргарита.

Позже в беседе с KP.RU девушка призналась, что ее родственница освоила модные танцевальные движения всего за несколько минут. А снимать ролик пришлось на специальную экшен-камеру, чтобы захват движений был больше, а картинка передавала весь спектр эмоций дуэта.

Как бы то ни было, старания сибирячек в сети оценили по достоинству. Заводная бабуля, ритмично танцующая с пульверизатором для растений и пластинками, вызвала бурный восторг у подписчиков Маргариты. Само видео за считанные часы собрало более 30 тысяч просмотров.

«Бабуля и рассада на подоконнике — это топчик!»

«Это шикарно! Бабуля — лучшая!»

«Бабушке вашей крепкого здоровья и долголетия! Какая она молодец!» — писали поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где звезды сериала «Реальные пацаны» веселят фанатов нескромными танцами.