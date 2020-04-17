«Идеал»: звезда сериала «Клон» растрогала фанатов в образе Жади
44-летняя актриса призналась, что никогда не подозревала, что именно эта роль станет такой важной в ее карьере.
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Фото, видео: Instagram @giovannaantonelli
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли разместила в Instagram снимок в образе свей знаменитой героини. Она вспомнила, как именно этот персонаж принес ей известность и так полюбился публике. Актриса отметила, как непредсказуема судьба кинолент.
«Я любила это! И я решила разместить Жади здесь сегодня, этот персонаж, который был настолько важен в моей карьере. „Клон“ был воспроизведен более чем в 90 странах! Впечатляет, как часто мы понятия не имеем о том измерении, которого достигает наша работа. Я очень счастлива, и я благодарю всех вас за любовь», — написала Джованна.
На фотографии актриса стоит с мечом на голове в соблазнительном наряде, подчеркивающем ее прекрасную фигуру.
Фанаты с удовольствием вспомнили эту роль актрисы и ударились в воспоминания.
«Клон. Я скучаю по нему…»
«Один из моих любимых персонажей!»
«Идеал!»
«Я снова пересматриваю Клон. Очень нравится сериал», — ностальгировали поклонники.
Сериал «Клон» вышел на экраны в 2001 году, когда актрисе было 25 лет. С тех пор она успела стать мамой двух дочек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джованна Антонелли после вынашивания и рождения двойни, да еще и после 40 лет умудряется находиться в прекрасной подтянутой форме.
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