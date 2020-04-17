«Чуть мне рекорд не испортил»: боец UFC устроил спарринг с козлом

Российский спортсмен Забит Магомедшарипов ради шутки «вызвал» на бой козла. Животное не пострадало.

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Фото, видео: Instagram @zabit_magomedsharipov

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий под эгидой UFC в полулегком весе, решил размяться ввиду отсутствия соревнований, выбрав себе неожиданного соперника. Он устроил спарринг с домашним козлом, а видео этой схватки выложил в Instagram.

«В период отсутствия боев рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил», — пошутил спортсмен.

Instagram @zabit_magomedsharipov

Фанаты звезды оценили юмор бойца, некоторые вспомнили скандальные бои Хабиба Нурмагомедова с медведем, посаженным на цепь. Тогда бойца за это публично осудили, но здесь подписчики оказались более лояльны. Тем более что животное от такого спарринга не пострадало.

«Хабиб с медведем борется, Забит спаррингует с дикой козой, мощно»;

«Когда UFC не проводит боев, а драться хочется очень»;

«Конор, там что делает?»

«Вот это настоящий бой»;

«Медведи закончились», — оттачивали чувство юмора фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Забит Магомедшарипов одолел Стивенса и оформил пятую победу подряд в UFC.

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