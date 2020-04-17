«Чуть мне рекорд не испортил»: боец UFC устроил спарринг с козлом
Российский спортсмен Забит Магомедшарипов ради шутки «вызвал» на бой козла. Животное не пострадало.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
«Как у Лободы!» — Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @zabit_magomedsharipov
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий под эгидой UFC в полулегком весе, решил размяться ввиду отсутствия соревнований, выбрав себе неожиданного соперника. Он устроил спарринг с домашним козлом, а видео этой схватки выложил в Instagram.
«В период отсутствия боев рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил», — пошутил спортсмен.
Фанаты звезды оценили юмор бойца, некоторые вспомнили скандальные бои Хабиба Нурмагомедова с медведем, посаженным на цепь. Тогда бойца за это публично осудили, но здесь подписчики оказались более лояльны. Тем более что животное от такого спарринга не пострадало.
«Хабиб с медведем борется, Забит спаррингует с дикой козой, мощно»;
«Когда UFC не проводит боев, а драться хочется очень»;
«Конор, там что делает?»
«Вот это настоящий бой»;
«Медведи закончились», — оттачивали чувство юмора фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Забит Магомедшарипов одолел Стивенса и оформил пятую победу подряд в UFC.
Читайте также
75%
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?