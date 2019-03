Российский боец Забит Магомедшарипов победил американца Джереми Стивенса на турнире UFC и продлил свою беспроигрышную серию до пяти побед. Бой состоялся в рамках UFC 235 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Исход был решен голосованием судей — по итогам трех раундов победил Магомедшарипов.

Российский боец из Дагестана провел пятый бой в своей карьере в UFC — все предыдущие поединки он также выиграл. Итого, Магомедшарипов имеет следующую статистику в UFC: пять побед, две из которых решением судей, ноль поражений. Магомедшарипова в Twitter поздравил его звездный земляк Хабиб Нурмагомедов, который отметил, что Забит вышел на новый уровень в ММА.

Аlso congratulations @zabeast_mma Zabit and Usman is another level in mma.