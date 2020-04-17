Дочь ныне покойной фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина поделилась с подписчиками своей мамы одним из ее архивных снимков. Она опубликовала в Instagram фото и рассказала о том, какую интересную жизнь та прожила. Кадр сделан в черно-белой гамме, на нем Алла запечатлена в изящном кружевном платье.

Екатерина вспомнила несколько эпизодов пути матери к успеху: как та провела счастливое детство в Ленинграде, потом уехала с родителями жить в Рим, оттуда в Канаду.

«Первым делом, оказавшись в Риме, она окунулась в тот захватывающий дух Италии конца 70-х. После была Канада — страна, которая дает чувство расслабленности, спокойствия и безопасности, а также шумный и суматошный Нью-Йорк. Но уже в 1988 году мама приняла решение вернуться на Родину, в то неблагополучное и опасное время середины 90-х. Несмотря ни на какие трудности, именно в это время в ее жизни открылась большая глава — Mercury, которая стала ее любовью на всю жизнь. Такая яркая, смелая и насыщенная биография — это еще один повод гордиться своей мамой!» — написала Екатерина Вербер.

Instagram @verberalla

Подписчики поблагодарили дочь бизнесвумен за то, что она продолжает рассказывать о своей маме.

«Алла Константиновна — легенда нашего времени. Катя, спасибо, что делитесь вашими историями!»

«Роскошная женщина, всегда восхищалась»

«Помним и скучаем», — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Аллы Вербер пришла на столичную вечеринку в мамином платье.