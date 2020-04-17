96-летняя женщина проходит лечение в отделении нейрохирургии в столичном медучреждении.

Родственники бросили старушку с коронавирусом в московской больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Родственники бросили 96-летнюю старушку с диагнозом коронавирус в московской больнице. Об этом сообщили сотрудники медучреждения.

15 апреля пожилая женщина была госпитализирована в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По данному факту правоохранителями проводится проверка. Позже выяснилось, что у пострадавшей положительный результат теста на COVID-19. В настоящий момент бабушка не нуждается в дальнейшем лечении травмы головы, однако никто из близких домой ее забирать не собирается.

По словам заболевшей женщины, она проживает с внуком. Медперсонал связался с молодым человеком, но тот отказался забирать бабушку из-за опасения заразиться коронавирусной инфекцией. В последствии, внук перестал отвечать на звонки сотрудников больницы. Телефон дочери пожилой пациентки заблокирован.

Медики сообщили, что в местном департаменте социального обеспечения им с выпиской старушки помочь не смогли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка появилась на свет в московском перинатальном медицинском центре и прожила там пять лет. Родители не хотели забирать ребенка.

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