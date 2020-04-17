Поклонники уверены: шоумен уже женился на девушке прошлым летом.

В соцсетях назвали имя возлюбленной Александра Гудкова

Фото: Instagram @gudokgudok

Фанаты Александра Гудкова рассекретили его тайную возлюбленную, пишет Starhit. Как предполагают поклонники шоумена, ей оказалась 33-летняя жительница Риги Александра Гагаринская. Причем, девушка стала супругой комика еще прошлым летом, уверены пользователи Instagram.

Предполагается, что свадьба прошла в Латвии в кругу друзей.

Instagram @gudokgudok

Фотография с якобы возлюбленной телеведущего, как решили фолловеры, появилась на его страничке в Instagram. На снимке — девушка с обручальным кольцом на руке, рядом сидит сам Гудков, на его пальце красуется похожее кольцо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гудков дал интервью Ксении Собчак. В беседе он подтвердил, что влюблен, но дал понять, что лишь планирует жениться. При этом, по его словам, пара не собирается организовать свадебное торжество и ограничится вечеринкой с друзьями.

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