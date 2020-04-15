Шоумен раскрыл один из своих главных секретов в интервью Ксении Собчак.

«Влюблен жестко»: Гудков признался, что готовится к женитьбе

Фото: Instagram @gudokgudok

Интервью Ксении Собчак с Александром Гудковым обернулось неожиданным признанием комика. Под конец встречи участник шоу Comedy Woman и «Вечерний Ургант» нехотя раскрыл подробности личной жизни.

«У меня все хорошо! Влюблен жестко. У меня есть отношения», — сказал телеведущий.

Собчак долго выводила Гудкова на откровенность, но он избегал любых уточнений, которые могут намекнуть на его сексуальную ориентацию. Образ Александра, по его же словам, строится на интриге: гей ли он или нет. Когда же правда откроется, публика потеряет к нему интерес, считает звезда. Кроме того, ему важно оградить любимого человека от нежелательного внимания.

«Я сделаю все, чтобы этому человеку было хорошо. Я защищаю этого человека как мамочка, клуша-наседка», — сказал шоумен.

Тем не менее, интервьюер все же вытащила из него важную подробность: Гудков готовится к женитьбе. Ксения спросила, думал ли Александр над тем, как сделать предложения руки и сердца.

«Это уже прошло. Сейчас нужно просто сказать и все. Ну… уже все сказано. Так что все нормально», — замялся собеседник.

Удивленная Собчак засыпала юмориста вопросами: как пройдет свадьба, какие пара купила кольца. Гудков ответил, что они приобрели кольца без камня, но дорогой и популярной марки. Торжество же после росписи пройдет в узком кругу родных.

«Свадьбы — это все от лукавого. Если бы мы были неизвестные, тогда ладно…», — добавил Александр.

«Но можно же взять друзей, поехать летом в Юрмалу на побережье», — предложила Ксения.

«Так все и будет», — подтвердил Гудков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак и Богомолов раскрыли правила поведения в их спальне.

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