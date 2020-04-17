Мэр города в Ярославской области погиб вместе с женой при пожаре в своем доме
Чиновник скончался в возрасте 45 лет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб вместе с супругой при пожаре в собственном доме. Чиновник скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.
Возгорание произошло в частном доме Свечушкиных в ночь на пятницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В Следственном комитете по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Иван Свечушкин возглавил городское поселение в декабре 2018 года. Население Данилова составляет порядка 15 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при пожаре в московском доме престарелых.
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