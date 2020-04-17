Мэр города в Ярославской области погиб вместе с женой при пожаре в своем доме

Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб вместе с супругой при пожаре в собственном доме. Чиновник скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

Возгорание произошло в частном доме Свечушкиных в ночь на пятницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Следственном комитете по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Иван Свечушкин возглавил городское поселение в декабре 2018 года. Население Данилова составляет порядка 15 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при пожаре в московском доме престарелых.