Чиновник скончался в возрасте 45 лет.

Мэр города в Ярославской области погиб вместе с женой при пожаре в своем доме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб вместе с супругой при пожаре в собственном доме. Чиновник скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

Возгорание произошло в частном доме Свечушкиных в ночь на пятницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Следственном комитете по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Иван Свечушкин возглавил городское поселение в декабре 2018 года. Население Данилова составляет порядка 15 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при пожаре в московском доме престарелых.

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