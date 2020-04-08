Один человек погиб в ходе пожара, который вечером начался в подвале дома престарелых на западе Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, ведется поиск еще двоих, предположительно, постояльцев.

В настоящее время пожар перекинулся на первый этаж. Тушение производится по третьему номеру сложности.

Как сообщалось ранее, были спасены трое. Еще пятьдесят человек эвакуировано. Предварительно, в пансионате проживало 56 пенсионеров большинство из них маломобильные.