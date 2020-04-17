Сотни предприятий РФ оперативно перестраивают производство в условиях пандемии
Огромное количество заводов по всей стране начали производить медицинский кислород, санитайзеры, оборудование для дезинфекции помещений, зданий и улиц.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yao Jianfeng; 5-tv.ru
Приспосабливаются к новым условиям и российские предприятия. Многие успели сменить профиль всего за пару недель и приступили к производству защитных костюмов для медиков, оборудования для дезинфекции, помещений и улиц.
А, к примеру, кемеровский механический завод освоил выпуск клапанов для аппаратов ИВЛ.
Валентин Трушнин о новых задачах, которые сейчас ставят перед собой бизнесмены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФ к концу апреля будет производить семь миллионов разных видов защитных масок в день.
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