РФ к концу апреля будет производить семь миллионов разных видов защитных масок в день

Производство защитных масок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса значительно увеличится. В частности, к концу апреля в день планируется выпускать семь миллионов подобных средств защиты. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«В общей сложности мы должны выйти на конец месяца на производство серийных масок — около 7 млн масок всего», — отметил он в анонсе программы на телеканале «Россия-1».

В то же время в штабе Москвы по экономке уточнили, что ситуация в столице относительно стабильная. Падение экономических показателей по сравнению с прошлым годом наблюдается на 10-20%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в России за сутки выросло на 3448 человек. Новые случаи зафиксированы в 78 регионах нашей страны. Скончались 34 пациента, полностью выздоровели 318.

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