Утвержден новый состав попечительского совета Фонда кино

Правительством РФ утверждены новые составы основного совета и попечительского совета Фонда кино, сообщается на официальном портале правовой информации.

Известно, что в совет Фонда кино вошли первый заместитель главы ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, глава Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.

При этом из совета Фонда кино исключен режиссер Андрей Кончаловский. Из попечительского совета исключили бывшего министра культуры Владимира Мединского.

Пост главы попечительского совета Фонда кино занял зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Также в состав попсовета входит председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минкульт и Фонд кино опубликовали «черный список» недобросовестных кинопроизводителей.