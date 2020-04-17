Раскрыты детали самоизоляции Джигана в элитном лечебном центре

Рэпер Джиган после расставания с женой Оксаной Самойловой прекратил активность в Instagram, чем немало встревожил поклонников. Однако, как выяснило издание Starhit.ru, музыкант просто скрылся в самоизоляции в элитном оздоровительном комплексе «Вилла Плес».

В учреждении действуют жесткие правила: звонок близким можно делать один раз в сутки, покидать территорию нельзя, а гулять по ней разрешается только в сопровождении сотрудника комплекса. Отмечается, что Самойлова навещала Джигана лишь единожды, причем детей на свидание с отцом она не взяла.

При этом условия жизни в санатории на уровне. Номер у музыканта площадью порядка 130 квадратных метров, в комплексе есть бассейн и сауна, а кормят постояльцев пять раз в день по детокс-программе. Пребывание в учреждении обходится рэперу, по данным издания, в 100 тысяч рублей в сутки.

Сама Оксана Самойлова после расставания с мужем занялась активным отдыхом от семейной жизни. В Instagram она призналась, что только начинает знакомиться с собой настоящей вне повседневных забот.

Instagram @samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова решили разойтись не так давно. После рождения четвертого ребенка отец семейства пошел вразнос и даже успел пройти реабилитацию, но, вероятно, не очень успешно. Устав терпеть выходки мужа, модель подала на развод. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова показала фанатам первую улыбку сына Джигана.