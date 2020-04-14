«Сладкий малыш»: Оксана Самойлова показала фанатам первую улыбку сына Джигана

Объявившая о разводе супруга рэпера выложила в сеть совместное видео с маленьким Давидом.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, объявившая 31 марта о разводе с мужем, на своей странице в Instagram в разделе сторис выложила видео, на котором показала подписчикам улыбающегося сына Давида.

На кадрах 31-летняя модель просит малыша, которому 18 апреля исполнится два месяца, показать как он умеет улыбаться.

«Сладкий малыш! Ты моя красота!» — комментирует Оксана Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как рэпер Джиган, и модель стали супругами в декабре 2012 года. У пары четверо детей — три дочери: Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

Меньше чем через месяц после рождения малыша на страничке рэпера в Instagram начали появляться странные видео, где он распивал алкоголь, матерился при дочерях и вел себя так, как будто находился под наркотическим опьянением.

8 марта он поздравил жену и дочерей с праздником, а через несколько часов стало известно, что Джиган находится в реабилитационном центре, куда его отправила сама Оксана. Она же выложила историю в Instagram c надписью: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». Позже стало известно, что Джиган напал на жену, а Самойлова намерена не только подать на развод, но и лишить мужа родительских прав.

Скандальные выходки рэпера не закончились. По возвращении из США, где произошел разлад в семье, Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку у себя дома. Оксана не выдержала его поведения и окончательно решила подать на развод. Что именно стало причиной развода звездной пары точно не известно, но ходят слухи, что Джиган не только употребляет наркотики, но и активно изменяет супруге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что будет жить Оксана Самойлова с четырьмя детьми после развода с Джиганом.

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