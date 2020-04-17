Стала известна судьба старушки с коронавирусом, брошенной семьей в больнице

В московском департаменте труда и социальной защиты населения рассказали, что будет с 96-летней старушкой больной коронавирусом, которую родственники отказались забирать домой из медучреждения. В настоящий момент пожилую женщину для продолжения лечения перевели в столичную клиническую больницу имени Юдина.

«Как только женщина будет выписана, она сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путевка, так как специальная комиссия департамента соцзащиты признала женщину нуждающейся в постороннем уходе, помощи и опеке», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса прием новых жильцов в пансионаты подобного типа приостановлен. Однако для брошенной родственниками старушки социальные службы сделали исключение. Подчеркивается, что в течение 14 дней после приезда в учреждение пожилая женщина будет находиться в самоизоляции.

О том, что родственники бросили 96-летнюю старушку с диагнозом коронавирус в московской больнице, сообщили сотрудники медучреждения. Медперсонал связался с внуком пациентки, но тот отказался забирать бабушку из-за опасения заразиться коронавирусной инфекцией. Телефон дочери пожилой пациентки заблокирован.

Ранее 5-tv.ru писал, что родственники бросили старушку с коронавирусом в московской больнице.

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