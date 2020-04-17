Глава ФМБЦ рассказал, зачем надевать маску здоровым людям при выходе на улицу

Медик также обратил внимание на важность использования одноразовых перчаток.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

В период пандемии коронавируса на улицах все чаще встречаются люди в медицинских масках. Однако мнения о том, кому и где следует носить это средство защиты, расходятся. Прояснил этот вопрос в беседе с 5-tv.ru глава Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Самойлов.

По его словам, медицинские маски защищают как здоровых людей от заражения, так и больных от возможности стать переносчиком вируса. Носить их следует в первую очередь тем, кто оказался болен или обладает признаками заболевания, однако защита не помешает и остальным, ведь известно, что коронавирус не сразу проявляется в характерных симптомах. Кроме того, важно, что маски удерживают нас от того, чтобы лишний раз дотронуться до лица руками.

«Плюс маска несет дисциплинирующую роль. Вирус может передаваться контактным путем. Когда мы идем в магазин, еще куда-то, берем рукой ручку двери, чтобы мы не смогли себя тронуть, почесать нос, уголок рта, глаза и не произошел контактный путь заражения. С этими функциями маска безусловно справляется», — обратил внимание глава ФМБЦ.

Выходя на улицу во время пандемии, стоит не пренебрегать и одноразовыми перчатками, добавил Самойлов. Они также удержат вас от лишних контактов с поверхностями, на которых могут быть следы вируса.

«При правильном их надевании и снимании мы уменьшаем вероятность заражения. Возможность помыть руки есть там, где имеется кран. На улице такой возможности нет. Поэтому есть смысл находиться при этом в перчатках», — заключил эксперт.

По возвращении домой следует снять перчатки, а затем вымыть руки с мылом или иным антисептиком. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему МЧС России рекомендует не носить защитную маску на улице.

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