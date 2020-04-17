В МЧС рекомендуют не носить защитную маску на улице
Специалисты советуют в условиях пандемии коронавируса сочетать нормальный режим сна с физической активностью и следить за питанием.
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МЧС России рекомендует не носить медицинскую маску на улице, передает ТАСС. По словам специалистов, такая мера защиты нецелесообразна. Маска нужна в местах скопления граждан, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при контакте с больными или людьми с признаками заболевания. В остальное время вне дома полезнее дышать свежим воздухом без маски.
В ведомстве напоминают, что маски могут быть одноразовыми и многоразовыми, но носить одну и ту же все время нельзя. В противном случае есть риск самоинфицирования. Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. После ее снятия нужно тщательно мыть руки.
Чтобы повысить сопротивляемость организма к инфекции в МЧС советуют поддерживать здоровый образ жизни: соблюдать режим сна и проявлять физическую активность, включить в рацион продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами.
Ранее 5-tv.ru писал, что последний регион РФ пал под натиском коронавируса.
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