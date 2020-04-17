Адвокат Абызова задержан за помощь криминальному авторитету Васе Воскресу

Адвокат экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин накануне был задержан в столице сотрудниками ФСБ и следователями. Юриста обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По информации РЕН ТВ, Александр Вершинин вызвался помочь криминальному авторитету Василию Христофорову по кличке Вася Воскрес избежать очередного уголовного преследования. Правозащитник заявил — Воскреса планируют отправить за решетку за то, что он занимает высшее положение в иерархии преступного сообщества.

Александр Вершинин якобы утверждал — он может помочь Василию Христофорову избежать наказания за триста тысяч долларов. Однако, на самом деле, никакой помощи адвокат оказывать не собирался. За переговорами сторон следили сотрудники ФСБ. Правозащитника задержали в момент получения им денежных средств от представителей криминального авторитета.

Вершинин приобрел известность в определенных кругах после того, как выступал защитником Михаила Абызова, экс-главы УСБ Следственного комитета полковника Максименко и основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что был задержан сам Михаил Абызов по подозрению в организации преступного сообщества, а также в крупном мошенничестве.