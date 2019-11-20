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Экс-министр Абызов перевел в офшоры более 800 миллионов долларов

, 21:55 | Василий Заика Видео 55

Бывший чиновник на протяжении нескольких лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и осуществлял через него перечисление крупных сумм.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров

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Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, подозреваемый в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей, перевел в офшоры более 800 миллионов долларов, сообщает издание Postimees.

Отмечается, что экс-чиновник на протяжении нескольких лет являлся крупным клиентом эстонского филиала Swedbank. Через данную финансовую организацию Михаил Абызов осуществлял перечисление в офшоры сотен миллионов долларов.

По данным автором материала, бывший министр открыл в указанном филиале 70 счетов, на которые было сделано около 3300 переводов. За проведение операций ответственным был один из сотрудников банка, действовавший, предположительно в интересах Михаила Абызова.

Стоит отметить, что вскоре после увольнения из финансовой организации менеджер занял пост генерального директора одной из коммерческих структур российского экс-чиновника, имеющей регистрацию на Кипре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рухнувший в Новосибирске дом принадлежит бывшей компании Абызова.

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