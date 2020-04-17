«Аэрофлот» объяснил приостановку продаж билетов на международные рейсы
В авиакомпании призвали не искать в данном решении прогнозов по возобновлению международных перевозок.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / UAC; 5-tv.ru
Пресс-секретарь российской авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова объяснила решение о приостановке продажи билетов на международные рейсы до 1 августа.
Представитель авиаперевозчика отметила, что данное техническое решение принято до наступления определенности с возобновлением воздушного сообщения с зарубежными странами.
«Мы действительно приняли решение приостановить продажи билетов до тех пор, пока не наступит определенность со сроками возобновления международного воздушного сообщения. Решение это скорее техническое, оно не означает фактическую отмену рейсов. Тем самым мы хотим снизить нагрузку на наш контакт-центр и на наши офисы продаж, которые сейчас постоянно заняты новыми циклами перебронирований», — сказала Юлия Спивакова.
Пресс-секретарь «Аэрофлота», помимо прочего, призвала не искать в решении авиаперевозчика прогнозов по возобновлению международного сообщения. Юлия Спивакова добавила, что самолеты авиакомпании поднимутся в воздух после получения соответствующего разрешения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» во второй раз сократил количество внутренних рейсов.
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